Inchiesta plusvalenze Juve, cos’è il libro nero di Fabio Paratici

Le "plusvalenze artificiali"

L’altra annotazione che la Procura Federale ritiene interessante è questa: «utilizzo eccessivo plusvalenze artificiali», che ha come conseguenza un «beneficio immediato» per sistemare i conti al prezzo di un «carico ammortamenti». Osserva la Procura Federale: «è, in estrema sintesi, la prova documentale della intenzionalità dei Dirigenti della Juventus di generare operazioni tali da ottenere la contabilizzazione di plusvalenze fittizie, nonché di immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalle norme che regolano i criteri di formazione dei Bilanci delle società di capitali. Condotte finalizzate a far apparire risultati economici superiori al reale (maggiori utili o minori perdite) e un Patrimonio Netto superiore a quello realmente esistente alla fine di ciascun esercizio».