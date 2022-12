Juve, Chiesa scalpita: in campo un giorno prima della ripresa

La grande paura per l’infortunio subito lo scorso 13 dicembre è ormai alle spalle. Poche ore dopo l’ultima partita giocata dalla Juventus in campionato e vinta contro la Lazio, Federico Chiesa si era fermato in allenamento, uno degli ultimi prima del rompete le righe per il Mondiale.

Federico Chiesa e un calvario lungo un anno

Gli esami strumentali eseguiti evidenziarono però solo un affaticamento all’adduttore della gamba destra, che ha solo rallentato il percorso della tabella di marcia di Federico verso il rientro in campo, ormai a quasi un anno dal gravissimo infortunio al ginocchio sinistro subito il 9 gennaio 2022 all’Olimpico contro la Roma. Il traguardo è sempre più vicino e a raccontare la grande voglia di tornare a respirare l’aria del campo e dello spogliatoio da protagonista è stato lo stesso Chiesa attraverso un’emblematica Story pubblicata sul proprio profilo Instagram.

Juve, Chiesa non si ferma: Santo Stefano di lavoro

All’indomani del Natale, festeggiato in casa insieme alla fidanzata Lucia Bramani, come testimoniato sempre a mezzo social, Chiesa è infatti già tornato in campo, con un giorno di anticipo rispetto alla data della ripresa degli allenamenti fissata da Max Allegri al 27 dicembre. Per Chiesa è stato quindi un Santo Stefano di lavoro, come testimoniato dalla curiosa Story in cui Federico ha scelto di rappresentare solo le scarpe di allenamento, insieme al tag d’ordinanza al profilo della Juventus.

Juve, Allegri aspetta Chiesa

L’esterno bianconero era tornato in campo tra gli applausi scroscianti dei tifosi nel finale dell’ultima, malinconica uscita stagionale della Juventus in Champions League, all’Allianz Stadium contro il PSG, per poi farsi rivedere anche in campionato disputando una quarantina di minuti in altrettanti spezzoni, il 6 dicembre contro l'Inter e il 13 contro la Lazio. Una settimana dopo, il 20 novembre, Chiesa avrebbe però giocato l’intero secondo tempo dell’amichevole dell’Italia contro l’Austria. "Chiesa ha solo un affaticamento, ma è normale quando uno arriva da nove mesi di inattività. Ho preferito non rischiarlo, ma per il 27 dicembre sarà di nuovo con la squadra" aveva dichiarato Allegri dopo la gara contro l'Arsenal. Federico ha anticipato i tempi: la sua presenza almeno in panchina il 4 gennaio contro la Cremonese sembra certa.