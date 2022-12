Chiesa, l’attesa è finita: nel 2023 in prima linea nella Juve

TORINO - Ancora qualche giorno e un 2022 da incubo andrà agli archivi. Con l'anno nuovo è in arrivo anche un Federico Chiesa in più per la Juve . Questa sì, una bella notizia, tra le migliori possibili per quel che riguarda il mondo bianconero, quello che pensa ancora al pallone prima di tutto. E Chiesa non vede l'ora di tornare, sarà lui il primo vero tassello di quella Juve virtuale che Max Allegri non ha mai potuto spostare dalla lavagnetta alla campo: smaltito l'affaticamento all'adduttore della coscia destra, da oggi sarà regolarmente in gruppo per dare il via insieme ai compagni alla volata lunga verso il ritorno del campionato. Anzi, a dirla tutta, Chiesa è ripartito anche con un giorno d'anticipo : è stato lui stesso a svelarlo via social, postando una foto delle sua tenuta d'allenamento, senza parole, taggando solo la Juventus.

Juve, Chiesa scalpita: in campo un giorno prima della ripresa

Tre per uno

C'è Chiesa quindi a candidarsi per essere il protagonista della Juve anno 2023. Anche se per il momento dovrà continuare a essere utilizzato con la giusta cautela: più spezzapartite a gara in corso che titolare sempre e comunque fin dall'inizio. Quando e se Allegri tornerà a proporre il 4-3-3 o un sistema di gioco simile, Chiesa potrà tornare anche a giocare nel ruolo per lui più naturale, quello di attaccante esterno. Nel frattempo resta il 3-5-2 l'assetto che ha dato equilibrio, anima e continuità alla Juve. E anche nel 3-5-2 ci sarà sempre spazio per Chiesa, visto dal tecnico bianconero come una delle due punte centrali in prima battuta, ma anche come possibile esterno a tutta fascia nel caso in cui ci sia bisogno di un assetto a totale trazione offensiva.

I brasiliani

Intanto oggi il gruppo di Allegri riabbraccerà anche Danilo e Alex Sandro. Considerando che Gleison Bremer già la scorsa settimana si era ripresentato alla Continassa tagliandosi le ferie, infortunati a parte mancheranno all'appello solo i finalisti del Mondiale: Angel Di Maria, Leandro Paredes, Adrien Rabiot. Per loro ancora qualche giorno per tirare il fiato, puntano a un posto in panchina per Cremonese-Juve del 4 gennaio.

Gli altri

A proposito di chi abbandona l'infermeria, il punto della situazione è quello fatto da Max Allegri al termine dell'amichevole con l'Hnk Rijeka. Contro la Cremonese oltre a Chiesa ci sarà anche Mattia De Sciglio a disposizione. Resta un punto interrogativo Dusan Vlahovic, che verrà valutato al termine del programma personalizzato per provare a smaltire le scorie della pubalgia, gradualmente dovrà comunque rientrare in gruppo. Cosa che farà anche Juan Cuadrado proprio in questi giorni, per quanto Allegri abbia dichiarato che sarà a disposizione solo dall'immediato post-Cremona. Più tempo invece servirà a Leonardo Bonucci. Per quanto sia ovviamente Paul Pogba a catalizzare l'attenzione, la scorsa settimana ha ripreso a corricchiare sul campo, previsioni ancora non ce ne possono essere con precisione, la parola d'ordine resta prudenza.