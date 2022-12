Pogba felice sulla neve: i tifosi della Juve la prendono malissimo

La Juventus aspetta Paul Pogba. Dopo aver saltato la prima parte di stagione, il centrocampista bianconero dovrebbe fare ritorno in campo a inizio 2023 e per il 13 gennaio potrebbe almeno andare in panchina nel big match contro il Napoli. Nel frattempo, il francese si sta godendo un po' di vacanza sulla neve. Questo il messaggio in una foto postata su Instagram: "La pazienza non è la capacità di aspettare. Ma la capacità di mantenere un buon atteggiamento durante l'attesa".