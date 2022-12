Juve-Standard Liegi: McKennie invita tutti allo stadio per l'amichevole

Il classe 1998 della Juve ha così spronato il pubblico di fede bianconera su Twitter: “Hey ragazzi, spero di vedervi il 30 dicembre, l'ultima partita dell'anno. Passate a sostenerci, noi vi aspettiamo”. Nello stesso tweet ci sono le istruzioni per andare ad acquistare un biglietto per l'Allianz Stadium, la casa dei bianconeri.

Finora, durante la pausa per i Mondiali in Qatar, la squadra di Massimiliano Allegri ha sostenuto due incontri amichevoli: una vittoria di prestigio, 2-0 all'Emirates contro l'Arsenal, e un altro successo – 1-0 contro il Rijeka – in casa ma senza pubblico. Per lo Standard Liegi, invece, tornelli regolarmente aperti.