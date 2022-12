Tifosi Juve furiosi con Di Maria e Paredes: la scelta che fa discutere

TORINO - La vittoria della Coppa del Mondo ha fatto impazzire l’Argentina. E a distanza ormai di dieci giorni anche i calciatori continuano a festeggiare il titolo vinto contro la Francia. Ma buona parte dei calciatori impegnati ai Mondiali sono già tornati in campo in Premier League, mentre gli argentini della Juventus sono ancora in vacanza.

Le proteste dei tifosi

Per questo motivo, nelle ultime ore diversi sostenitori bianconeri hanno attaccato sui social sia Di Maria che Paredes, due calciatori che alla Juve - fin qui - hanno dimostrato ben poco. I due tesserati juventini sono ancora in Sudamerica, e i tifosi iniziano a essere impazienti. Il rientro dei due giocatori in Italia era previsto inizialmente per la giornata di giovedì, ma a quanto pare i due festeggeranno il Capodanno in Argentina, per far ritorno a Torino soltanto il 2 gennaio. “Per quel che hanno fatto, possono anche non tornare” scrive un tifoso imbestialito. Un altro sottolinea la “mancanza di rispetto”. Dalla festa alla contestazione, il passo è breve.