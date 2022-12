Juve, Cuadrado come Pogba: bufera social per la vacanza sulla neve

Anche Cuadrado non è stato risparmiato dai tifosi bianconeri. L'esterno colombiano ha saltato le amichevoli contro Arsenal e Rijeka a causa di un problema al ginocchio ma al momento sembra a disposizione per il match con la Cremonese. Molti fan della Juventus però non hanno gradito la scelta del giocatore di andare in vacanza sulla neve: "Ma non eri infortunato?", "Mentre tutti sono alla Continassa tu te ne vai in montagna", "Alla Juve fate le vacanze più lunghe di tutti" si legge su Instagram.