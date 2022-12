Juve, il messaggio di Del Piero sui social fa sognare i tifosi

Del Piero fa sognare i tifosi della Juventus . É bastato un post criptico su Instagram per far impazzire i social: l'ex capitano bianconero ha condiviso un video che lo ritrae mentre palleggia in spiaggia. É la didascalia però a far esaltare il popolo juventino: "Certe cose non tramontano mai". In tanti hanno pensato a un messaggio criptico e a un possibile ritorno della bandiera con un ruolo di rilievo in società, dopo le ultime vicissitudini con le dimissioni di Agnelli .

Le recenti parole di Del Piero

Poco tempo fa, Del Piero si è espresso così sulla situazione bianconera: "La Juve sta passando sicuramente un momento molto difficile e quindi io, come tutti i tifosi, in quanto ex calciatore ed ex capitano, sto seguendo con attenzione quello che sta accadendo. Essendo un momento delicato la cosa più importante per chi vuole bene alla Juventus, per chi ama la Juventus, e io sono tra questi, sia di poter lasciare innanzitutto i professionisti che ora sono stati scelti per guidare la squadra lavorare in santa pace e dal mio punti di vista, dato che mi chiedono pareri, io non voglio rispondere a questo con delle parole che possono essere prese in maniera particolare o speculative". Anche perché, come è accaduto con l'ultimo post, basta molto poco per accendere i tifosi della Juve quando si parla di Del Piero.