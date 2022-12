Juve, ripartire di corsa è l’unica via d’uscita

In ordine di cruccio: Pogba, Di Maria e Paredes . Eppure, ci deve essere un modo per infrangere il malefico sortilegio che, da quando hanno rimesso o messo piede a Torino, imprigiona i Tre nella sempre più visibile rete dell’insoddisfazione juventina. Dove insoddisfazione s’intenda quale eufemismo, poiché molti tifosi bianconeri ne hanno le tasche piene: il primo non ha mai giocato, il secondo e il terzo sono andati a corrente alternata, più spenta che accesa. Basta leggere le geremiadi dei fan sui social, sfogatoi tracimanti delusione mista a fiele. Certo, i Tre ci stanno mettendo del loro. Pogba, che non ha ancora collezionato un minuto in gara ufficiale della Juve , prima posta un balletto casalingo per dimostrare la recuperata efficienza del ginocchio poi svacanza sulla neve, la documenta ai 56,4 milioni d follower e su Instagram scatena una valanga di insulti. Ha voglia Paul di scrivere che «la pazienza non è l’abilità di aspettare, ma l’abilità di mantenere un buon atteggiamento mentre aspetti».

Sono pillole di saggezza che rimbalzano contro il muro del mugugno tifoideo, là dove si contano e ricontano i giorni separanti il rientro in campo del centrocampista, tanto bramato in estate quanto sospirato in inverno. Pogba è un ex campione del mondo; Rabiot è vicecampione del mondo: sconfitto in finale il 18 dicembre ha anticipato il rientro di un giorno; Dybala è atteso oggi a Trigoria; Lautaro domani ad Appiano. Anche Di Maria e Paredes, come Dybala e Lautaro sono campioni del mondo, ma si rivedranno solo il 2 gennaio alla Continassa. Allegri ha già deciso che non giocheranno il 4 a Cremona, avendo concesso loro giorni di vacanza supplementare in considerazione dei festeggiamenti in patria.

I tifosi della Juve hanno pensato: tutti gli argentini sono uguali, ma i nostri due sono più uguali degli altri. Max ha fatto i calcoli e ha detto che sarebbe bello arrivare sino in fondo, considerata anche la Coppa Italia e l’Europa League per giocare 36 partite. Ecco, se Pogba, Di Maria e Paredes riusciranno a disputarle quasi tutte, sottolineando quasi, avranno trovato il modo di riconciliarsi con i loro sostenitori, pronti ad applaudirli di nuovo. E pazienza se non più spontaneamente, ma spintaneamente.