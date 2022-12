Pogba sommerso dalle critiche sui social: la risposta è epica

Paul Pogba continua a far discutere. I tifosi bianconeri, che in questa stagione non lo hanno ancora mai visto in campo a causa di un lungo infortunio, lo avevano criticato dopo un video postato sui social e nel quale si divertita sulla neve. "La pazienza non è la capacità di aspettare. Ma la capacità di mantenere un buon atteggiamento durante l'attesa", aveva scritto Pogba. Un post che aveva scatenato reazioni e polemiche.