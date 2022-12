Juve-Standard Liegi 1-1 diretta: Soulé pareggia su rigore

Ultimo cambio per Allegri: fuori Miretti e dentro Sersanti.

15:50

65' - Cambi nello Standard Liegi

Fuori Perica, Davida, Laifis, Menegoni e Bokadi. Dentro Laursen, Barrett, Canak, Fossey e Ohio.

15:46

60' - Entra Barbieri per Aké

Allegri sostituisce Akè con Barbieri. C'è grande entusiasmo sugli spalti dei quasi 10 mila presenti.

15:42

56' - Pareggia Soulé su rigore

Rigore conquistato da Compagnon e trasformato da Soulé: siamo ora 1-1.

15:31

46' - Inizia il secondo tempo

E' cominciato il secondo tempo dell'amichevole tra Juve e Standard Liegi, con i belgi avanti 1-0. Allegri cambia molto: dentro Fagioli, Perin (problema al collo per Szczesny), Rugani, Huijsen, Iling Junior, Soulé, Gatti, Barrenechea, e Compagnon. Fuori Alex Sandro, Bremer, Danilo, Kostic, Locatelli, McKennie, Kean e Milik. Tra i belgi il portiere Henkinet sostituisce Bodart.

15:15

45' - Finisce il primo tempo all'Allianz Stadium

Al termine dei primi 45', lo Standard Liegi è avanti 1-0 sulla Juve.

15:11

42' - Bremer da molto lontano impegna il portiere

Bremer vede spazio e ci prova da molto lontano, alza in angolo il portiere dello Standard Liegi.

15:06

36' - Szczesny di nuovo impegnato

Zinckernagel da fuori impegna Szczesny che in qualche modo riesce a respingere evitando il raddoppio.

15:03

33' - Risponde subito la Juve: palo di Miretti

Palo di Miretti con una conclusione potente da dentro l'area di rigore.

15:01

32' - Gol dello Standard Liegi!

Standard Liegi in vantaggio: punizione e palla sfiorata di testa probabilmente da Danilo anche se Perica si attribuisce la paternità della rete, il portiere della Juve è battuto.

14:54

24' - Palo dello Standard Liegi

Destro potente di Balikswisha e palo con Szczesny che resta a guardare la palla stamparsi sul montante.

14:34

5' - Ancora Juve con Kean

Bella azione dei bianconeri, Kean anticipa il diretto avversario e mette oltre il palo.

14:31

2' - Milik ci prova subito da fuori

Milik testa subito il portiere Bodart dello Standard Liegi con un tiro non forte da fuori: parata in due tempi.

14:30

Juve-Standard Liegi: si parte

Juve-Standard Liegi è cominciata. Si gioca all'Allianz Stadium. Per i bianconeri è l'ultima amichevole del 2022 prima di rituffarsi, il 4 gennaio, in campionato. Minuto di raccoglimento in omaggio a Pelé prima del calcio d'inizio.

14:16

Juve, un precedente in Coppa Campioni con lo Standard Liegi

Juve e Standard Liegi si sono affrontate negli ottavi di finale di Coppa Campioni del 1982/83. All'andata, in Belgio, la partita finì 1-1 (20 ottobre 1982), al ritorno la squadra di Trapattoni regolò 2-0 gli avversari e passò dunque il turno (3 novembre 1982).

13:51

Juve-Standard Liegi, formazioni ufficiali: gioca Aké, out Chiesa

Allegri lancia Aké dal primo minuto nell'amichevole della Juve contro lo Standard Liegi, In difesa tornano i brasiliani Danilo e Bremer, reduci dai Mondiali, Davanti spazio a Kean e Milik. Non c'è invece Federico Chiesa, che continua la preparazione personalizzata alla Continassa in vista della Cremonese.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Akè, Locatelli, McKennie, Miretti, Kostic; Milik, Kean.

STANDARD LIEGI (3-4-1-2: Bodart, Dussenne, Bope, Laifis; Melegoni, Dønnum, Alzate, Balikwisha; Davida; Zinckernagel, Perica.

13:36

Juve-Standard Liegi: ultima amichevole per Allegri

Ultima amichevole prima della ripresa del campionato per la Juve di Allegri, in casa, contro i belgi dello Standard Liegi. Il tecnico bianconero prepara nuovi esperimenti viste le numerose assenze.

Torino - Allianz Stadium