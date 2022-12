Juve, senti Soulé: "Che gioia il primo gol in bianconero! Ora voglio continuare"

Così, il giovane attaccante argentino ai microfoni di Sky Sport: "Sono molto contento per il mio primo gol tra i grandi, anche se arrivato in una gara non ufficiale. E' stata una partita difficile: loro giocavano un ottimo calcio, noi nel secondo tempo eravamo praticamente tutti giovani, ma con la voglia di sempre".

Juve, Soulé: "Ora voglio segnare anche nelle competizioni ufficiali"

E ancora: "Ora spero di fare tanti gol per la prima squadra anche in campionato e nelle coppe. Allegri mi sta provando in diversi ruoli e io sono sempre a disposizione. Il Mondiale all'Argentina? qualcosa di unico per noi. Io sono stato due volte con la Seleccion ed è stata un'emozione infinita. Ma sono ancora molto giovane e devo pensare al presente. E il mio presente è solo ed esclusivamente la Juve".