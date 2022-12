Juve, Allegri: "Chiesa disponibile per la Cremonese. Pogba? Il ginocchio non gli fa più male"

A intervenire ai microfoni di Sky Sport dopo l' 1-1 in rimonta ottenuto in amichevole contro lo Standard Liegi , anche il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri : "Il gol subito deve darci una sveglia in vista della ripresa del campionato contro la Cremonese ".

Juve, Allegri: "Chiesa rientrerà a Cremona, Vlahovic No. Su Pogba..."

Quindi, l'annuncio sui "big" alle prese coi rispettivi acciacchi fisici: "Chiesa oggi non c'era per precauzione, ma credo che per Cremona si arruolabile. Vlahovic oggi ha fatto il suo primo allenamento mettendo nelle gambe un po' di corsa: non credo, tuttavia, sia opzionabile per il 4 gennaio. Pogba? Non ha male al ginocchio, quindi restiamo positivi".

Allegri: "Pelé? Il più grande di tutti"

Infine, un commento su Pelé: "Nonostante ci siano poi stati altri giocatori come Messi e Maradona, penso che O Rei sia stato il più bravo".