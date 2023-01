La Juve pubblica video di Di Maria e Paredes, bufera dei tifosi nei commenti

TORINO - Dalle feste in Argentina alle critiche dei tifosi a Torino. Un improvviso cambio di clima per Angel di Maria e Leandro Paredes, tornati in Italia per allenarsi con la Juventus dopo la vacanza seguita al trionfo ai Mondiali in Qatar con la maglia della 'Seleccion'. Un rientro celebrato sui social dalla Juventus, che su Instagram ha pubblicato un video del 'Fideo' e del centrocampista mentre fanno il loro ingresso in campo alla Continassa per rimettersi a disposizione di Massimiliano Allegri.