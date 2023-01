Rabiot e gli altri, il futuro alla Juve è appeso a un filo

TORINO - Il 2023 è iniziato. E con l’anno nuovo è cominciato anche il conto alla rovescia per quella ampia parte di Juve che non può fare altro che ragionare solo ed esclusivamente in vista del 30 giugno. Tra chi ha il contratto in scadenza, chi è a Torino in prestito e chi invece non può che restare particolarmente attento alle sirene di mercato (pure per quello invernale). Una Juve di precari quindi, ma che non può permettersi distrazioni. A tale proposito sempre Max Allegri era stato chiaro al termine dell’amichevole con lo Standard Liegi : «Chi ha il contratto deve riconfermarsi all’altezza per l’anno prossimo, chi non lo ha deve far bene per ottenere il rinnovo, tutti devono far bene. Anche perché fino al 30 giugno il contratto ce l’hanno, è più una cosa italiana quella del contratto in scadenza».

La Juve pubblica video di Di Maria e Paredes, bufera dei tifosi nei commenti

In scadenza

Andando con ordine, sempre attuale l’elenco dei giocatori in scadenza. Per Adrien Rabiot però la Juve è pronta a lottare: dopo il contatto degli scorsi giorni, a breve andrà in scena un primo incontro tra la dirigenza bianconera e mamma Veronique, sembra quasi impossibile riuscire ad accontentare le richieste (10 milioni netti più ricco bonus firma) e battere la concorrenza, però un tentativo verrà fatto. Storia a sé fa anche Angel Di Maria, la missione Mondiale è stata compiuta ma alla Juve sostanzialmente non è ancora pervenuto, ora El Fideo si dice sicuro di voler onorare il contratto anche se alla sua porta continuano a bussare club di mezzo mondo al di là del sogno Rosario Central. Vicini al capolinea infine Juan Cuadrado e Alex Sandro, anche se il brasiliano vorrebbe parlare di un altro giro di corsa: eventualmente appuntamento a fine stagione, la Juve di sicuro non eserciterà l’opzione in possesso per un altro anno alle attuali condizioni economiche (6 milioni netti). In scadenza anche Carlo Pinsoglio, il terzo portiere non è mai stato e mai sarà un problema.

Rabiot-Juve, tentativi di disgelo

In prestito

Occhio ai prestiti poi. Solo una formalità l’obbligo di riscatto per Manuel Locatelli e Moise Kean. Cambia tutto invece per Leandro Paredes e Arek Milik. Il regista argentino ha visto sfumare l’obbligo di riscatto con l’eliminazione anticipata dalla Champions, spiazzando lo stesso Psg che si sentiva al sicuro avendo posto come condizione la qualificazione della Juve agli ottavi: è tutto cambiato, o Paredes si trasforma oppure tornerà a Parigi a fine stagione. Decisamente vicino alla permanenza invece Milik, fin qui tra le rivelazioni della stagione bianconera, per riscattarlo dal Marsiglia basteranno 7 milioni più 2 di bonus.

Allegri e il retroscena Juve: "Scanavino ha parlato alla squadra"

Il mercato

In tutto questo il mercato è iniziato. Ufficialmente nessuno è in vendita, ma nei fatti nemmeno è incedibile. Mentre Dusan Vlahovic cerca di uscire dal tunnel della pubalgia, il suo agente Darko Ristic registra gli interessi di mezza Europa, con ogni probabilità se ne parlerà in estate ma in caso di offerta superiore ai 90 milioni anche ora alla Continassa la valuterebbero. Più attuale la posizione di Weston McKennie, il Bournemouth non gli scalda il cuore ma è pronto a mettere sul piatto quasi 40 milioni bonus inclusi che la Juve accetterebbe, il giocatore piuttosto valuterebbe mosse concrete di club di prima fascia (vedi Dortmund, Chelsea o Tottenham).