Juve-Udinese, Allianz Stadium sold-out

La Juve ha iniziato il 2023 nel migliore dei modi. Una vittoria all'ultimo respiro contro la Cremonese con una pennellata da punizione di Milik ha dato il viam alla ripresa del campionato. Il primo successo del nuovo anno ha portato in dote, tra l'altro, la settima vittoria consecutiva senza incassare reti. L'entusiasmo nell'ambiente bianconero è tangibile, a maggior ragione dopo la notizia che l'Allianz Stadium sarà sold-out per il prossimo incontro di campionato contro l'Udinese.

Juve-Udinese con lo stadio gremito

Non ci saranno dunque sediolini vuoti nella sfida tra compagini bianconere. A comunicarlo è stata la stessa Juventus, sottolineando anche, per chi non è riuscito ad acquistare il ticket in tempo, di restare vigile nel caso qualche tifoso decidesse di vendere il proprio.

Una sfida quella con l'Udinese carica di entusiasmo, tra due delle squadre che rispetto all'anno scorso più hanno incrementato la quota punti dopo 16 giornate. Una gara rilevante anche perché precede quella delicatissima contro il Napoli, che rappresenterà un vero e proprio spartiacque per le ambizioni di Scudetto della squadra allenata da Massimiliano Allegri. Prima di pensare all'incontro del Maradona, però, attenzione massima all'Udinese: ci sarà uno stadio pieno a dare supporto e a spingere i bianconeri ad ottenere l'ottavo successo consecutivo.