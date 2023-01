Allegri e la frase sul Napoli e sullo scudetto che accende la sfida

“Dobbiamo alzare l’asticella a livello di prestazioni. A Cremona non abbiamo fatto una buona partita a livello di attenzione, mentre stasera è stata migliore contro una Udinese forte. Nel secondo tempo siamo cresciuti, abbiamo mostrato una buona condizione mentale e anche fisica. Di Maria ha dimostrato di essere di un altro livello, Paredes ha dato un’ottima palla, però se non hai la voglia di metterti in discussione difficilmente le partite le porti a casa. Dobbiamo lavorare in silenzio perché siamo partiti in ritardo"

"A Napoli sarà una bellissima serata"

Il pensiero è andato al big match di venerdì, in programma al Maradona contro il Napoli e che vedrà la Juventus lanciare un guanto di sfida agli azzurri per la lotta scudetto, ma Allegri glissa: "Sarà una bellissima serata, troveremo uno stadio pieno. E' sempre bello giocare al Maradona. Loro sono nettamente favoriti, noi vogliamo consolidare il posto tra le prime quattro. Mancano due giornate alla fine del girone di ritorno, abbiamo conquistato 37 punti e siamo soddisfatti. Alzare l’asticella vuol dire migliorare le prestazioni sotto tutti i punti di vista".

"Contento di Di Maria. Chiesa va gestito"

"Di Maria? ha giocato su buoni livelli, veniva da quindici giorni di stop poi si era fermato con la Cremonese. Sono contento di lui, così come di tutti i ragazzi: ci hanno messo il cuore e la voglia. Chiesa? Rischio infortuni è dietro l’angolo. A Cremona ha fatto bene. Oggi era abbastanza chiuso dall’Udinese, l’ho provato a sinistra dove ha avuto delle fiammate importanti. Ci vuole tempo per ritrovare la condizione"