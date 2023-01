Juve, Allegri dà i numeri: difesa perfetta ma non solo

Juve, la difesa colonna portante

Il dato incredibile in casa Juventus, insieme ai successi consecutivi, è il rendimento di una difesa che si sta mostrando granitica. In queste 8 vittorie, infatti, i bianconeri non hanno incassato nemmeno una rete.

Era dal 2018 che in campionato la Juve, allenata anche quell'anno da Massimiliano Allegri, non riusciva ad ottenere 8 vittorie di fila senza subire neanche un gol. In quell'occasione la striscia si allungò addirittura a 9, mentre furono 10 i match consecutivi con clean sheet (la decima gara fu però un pareggio, 0-0 in casa della Spal).

In campionato ad oggi sono soltanto 7 i gol incassati dalla squadra di Allegri: nei 5 top campionati europei (Serie A, Liga, Ligue 1, Bundesliga e Premier) esclusivamente il Barcellona ha fatto meglio con 6 reti subite. Ma se i blaugrana sono a 15 partite disputate, i bianconeri di gare ne hanno già giocate 17.

Oltre alla retroguardia, sono anche i punti in più rispetto alla passata stagione a destare clamore. Un anno fa, dopo 17 giornate, la Juventus aveva 28 punti, ora ben 37 e regna nelle zone più alte della classifica. Insomma, dati e statistiche confermano la crescita esponenziale nei risultati per la Juventus. In attesa dello scontro verità di venerdì contro il Napoli.