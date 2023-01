"Alla Juve piace un talento del Boca: l'indiscrezione dall'Argentina"

C'è un nome nuovo che giunge dall'Argentina e che viene accostato alla Juventus. Secondo tycsports, al club bianconero piacerebbe il giovane Valentin Barco, classe 2004, di proprietà del Boca Juniors. L'esterno di difesa mancino è in va verso la scadenza di contratto con il club. Nelle scorse settimane c'è stato un contatto tra il vicepresidente Riquelme e il procuratore Adrian Ruocco. Il Boca ha messo sul piatto un quadriennale che però non ha convinto l'entourage del calciatore, tant'è che i rapporti si sono un po' raffreddati. Ha cercato di approfittarne il Getafe che ha offerto quattro milioni di dollari, ma l'iniziativa è stata subito respinta dal Boca. Si parlerebbe anche della Juventus che sarebbe sul calciatore, con il club bianconero che aspetterebbe il primo luglio per potersi assicurare il cartellino a parametro zero, in modo da tesserarlo alla scadenza naturale del contratto che è fissata nel dicembre 2023. Una evenienza che il Boca vuole scongiurare, visto che l'intento del club argentino è quello di monetizzare dalla cessione di uno dei suoi migliori talenti.