Agnelli e la Superlega: "Bisogna essere visionari, prima che sia troppo tardi"

Apple TV+ ha messo a disposizione degli utenti il documentario Super League: The War for Football , in cui si analizza nel dettaglio quanto accaduto nell'aprile del 2021, quando la possibile nascita di un torneo destinato all'elite del calcio europeo (12 società, tra cui Milan, Inter e Juventus) provocò una reazione decisa da parte di tutto il sistema calcistico, a partire dalla UEFA. Come riportato da inews, nella serie si vede un Ceferin ancora in guardia, perché " gli squali stanno ancora nuotando . Il calcio ha un grande potenziale nell'unire le persone, ma il rovescio della medaglia è che il potere porta anche persone con ideologie idiote".

"Juventus, Barcellona e Real Madrid continuano a lottare"

In Super League: The War for Football emerge che Juventus, Barcellona e Real Madrid continuano a sperare nell'impresa, come riportato dal presidente blaugrana Laporta: "Abbiamo deciso di non arrenderci", rimarcando quanto la competizione non fosse chiusa, ma prevedesse cinque posti disponibili ogni anno tramite un sistema di qualificazione. La convinzione, inoltre, è che ci sia una maggioranza silenziosa, soprattutto tra i più giovani, che credono nell'iniziativa.

"Bisogna creare un'industria sostenibile"

Non sono mancate le dichiarazioni di Andrea Agnelli, presidente dimissionario della Juventus: "Se le persone si sentono deluse, posso capirlo da un punto di vista personale, ma non da quello istituzionale o aziendale. La mia famiglia direbbe sempre che qualcosa che è ben fatto può essere fatto meglio, ma hai bisogno di visionari nelle posizioni di leadership per capire la posizione del calcio prima che sia troppo tardi. La disaffezione che abbiamo visto dalle giovani generazioni. La quantità di persone che erano a favore di questo, per me è tutto ovvio. Ma per raggiungerlo non si può scendere a compromessi. Si tratta di creare un'industria sostenibile che offra stabilità a tutti i livelli".