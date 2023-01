Boniek a valanga contro la Juve: le sue parole sono forti

Otto vittorie consecutive senza subire gol e poi ko con cinque reti dal Napoli. La Juventus si è risvegliata raccogliendo l'amarezza per la sconfitta del Maradona e si interroga sui motivi di un crollo simile avvenuto in una gara decisiva per la corsa allo scudetto. Una partita, quella che ha visto il Napoli allungare a +10 in classifica rispetto ai bianconeri, commentata sui social anche da Zbigniew Boniek.