Barzagli e il commento su Dybala che fa male ai tifosi della Juve

ROMA - Due gol, uno per tempo, contro la Fiorentina: Paulo Dybala, che ieri è andato in doppia cifra nel totale delle reti in maglia giallorossa (10 di cui 7 in campionato) continua a regalare gioie ai tifosi giallorossi, che hanno ammirato anche la crescente intesa della Joya con Abraham (dell'inglese i due assist vincenti). Ma se la tifoseria della Roma si gode e si coccola il campione del mondo in carica, c'è chi lo rimpiange: i supporters della Juventus non possono non guardare con nostalgia all'argentino, separatosi pochi mesi fa dai bianconeri, soprattutto in un turno di campionato aperto dall'amarezza del secco 5-1 incassato in casa del Napoli. Anche perché con la doppietta di ieri Dybala ha staccato in classifica Arkadiusz Milik (fermo a 5) e, soprattutto sorpassato Dusan Vlahovic (fermo a 6), il bomber designato dei bianconeri che, complice anche qualche acciacco fisico, in questa stagione non ha ancora dato con costanza un contributo decisivo alla causa della Juve. A rincarare la dose, o se vogliamo, a girare il coltello nella piaga, le parole di Andrea Barzagli, che ha indossato la maglia bianconera dal 2011 al 2019: "Dybala ha fatto bene a lasciare la Juve, si è rigenerato", ha commentato l'ex Juve a Dazn. A Sky, un altro ex (e che ex!) bianconero, Alessandro Del Piero, rincara la dose: "Nel calcio attuale tutti devono correre tanto, se adesso lo fa è perché ha una mentalità e spirito di sacrificio dato anche dagli anni alla Juventus. Nella Roma ha trovato tutto ciò che gli serviva, sia lui che Abraham stasera hanno capito che non sempre i numeri decidono se hai fatto una bella stagione oppure no".