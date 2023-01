Juve, fissata l'udienza preliminare per l'inchiesta Prisma. Ecco la data

Udienza Prisma, ci sono 13 imputati

Sono tredici gli imputati nell'udienza preliminare, tra i quali Andrea Agnelli e la Juventus, chiamata in causa come persona giuridica. Come persone offese sono state individuate la Consob e l'Agenzia delle Entrate, che potranno chiedere di costituirsi parte civile; l'elenco comprende anche 29 cittadini, alcuni dei quali domiciliati presso l'associazione di consumatori Codacons che lo scorso ottobre aveva lanciato una "class action a tutela di tifosi e piccoli azionisti".