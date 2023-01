Cristiano Ronaldo ricco sfondato? C'è un atleta che guadagna tre volte più di lui!

Difficile pensare il contrario, ma Cristiano Ronaldo non è lo sportivo che guadagna di più in assoluto. Il campione portoghese, con il passaggio all'Al-Nassr, ha chiuso un contratto di circa 200 milioni di euro. Il patrimonio di CR7, però, è abbondantemente superato da Ion Tiriac, ex tennista ritiratosi nel 1979, capace di accumulare una fortuna di 1.3 miliardi. Una cifra raggiunta grazie a degli investimenti fatti dopo aver chiuso l'attività sportiva, dando vita al gruppo Tiriac che si occupa soprattutto di immobili e servizi finanziari. Ronaldo è tra gli sportivi più pagati del momento insieme a Messi e LeBroon James.