Juve, novità per Pogba e Vlahovic: il comunicato

Juve, le condizioni di Pogba e Vlahovic

Il centrocampista francese e l'attaccante serbo sono finalmente tornati ad allenarsi in gruppo, come riportato dal club: "Doppia seduta per i bianconeri: al mattino allenamento aperto con i torelli, poi esercitazioni sulla fase di non possesso a metà campo e infine partita finale. Nel pomeriggio lavoro in palestra. Paul Pogba e Dušan Vlahovic hanno svolto tutto l’allenamento con la squadra". Nelle prossime partite avverà quindi il tanto atteso ritorno in campo, anche se servirà ancora cautela per migliorare la condizione fisica.