La Juve celebra Agnelli: "Una storia di rinascita e record"

Di seguito il lungo comunicato pubblicato per celebrare una delle presidenze più vincenti della storia della Juventus:

"Uniche, indimenticabili. Irripetibili. Queste sono state le 13 stagioni di Presidenza Agnelli: una vera e propria epoca, iniziata il 19 maggio 2010. Un'epoca in cui la Juve è cambiata, radicalmente, e ha vinto, tantissimo. Un'epoca che proviamo a riassumere, per quanto difficile, in 12 temi: visione; casa; i posti della Juve; la rivoluzione Woman; Next Gen e Youth; uno sguardo al futuro; una storia di rinascita; in campo: un record dietro l'altro, parola d'ordine: innovare, semore; campioni e campionesse: un elenco infinito; una Juve europea, un club mondiale...e social; un presidente vicino; essere Juve. L'ultimo dei dodici temi è poi alla fine quello che li racchiude tutti. La Juve della Presidenza Agnelli è stata... Juve. Nel profondo, nell'anima, nel campo e sugli spalti, nei consessi nazionali e in quelli europei, in tutte le competizioni cui ha preso parte. Essere Juve significa avere quel DNA di chi non molla mai, di chi alza lo sguardo subito dopo una sconfitta e si rimette al lavoro subito dopo una vittoria, di chi vede il futuro dove altri si limitano al presente. La gente della Juve, come Andrea ama chiamarla fin dall'inizio, da quella notte in cui tagliò il nastro dell'Allianz Stadium, tutto questo lo sa, lo vive. E si sa riconoscere, guardandosi negli occhi. Per questo motivo sappiamo con certezza una cosa: Andrea Agnelli non sarà solamente per sempre un pezzo enorme e fondamentale della nostra storia, ma sarà soprattutto, uno di noi. Grazie ancora di tutto, Presidente. E' stato incredibile".