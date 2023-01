Vanenburg, scontro con Ihattaren: "Gli ho detto che era grasso come Ronaldo"

Nell'agosto del 2021, la Juventus ingaggiò Mohamed Ihattaren dal PSV, un'operazione favorita dalle ottime stagioni vissute nella formazione olandese da parte del centrocampista marocchino. Classe 2002, il club bianconero lo trasferì subito in prestito alla Sampdoria, dove però non debuttò mai perché per motivi familiari fece ritorno in Olanda, per poi aggregarsi all'Ajax a titolo temporaneo dal club bianconero. Il passaggio in maglia biancorossa fu favorito da Vanenburg, tecnico che conosceva bene le qualità di Ihattaren. Il calciatore, però, sembra essersi lasciato andare, con lo stesso Vanenburg che ha cercato di pungolarlo duramente in una intervista rilasciata al programma Ziggo Rondo.