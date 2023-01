Agnelli e la frase di addio che ha commosso i tifosi della Juve

In vista del CdA di domani che segnerà la chiusura definitiva della presidenza di Andrea Agnelli, il club bianconero ha omaggiato l'ormai ex massimo dirigente bianconero con un video apparso sui canali social ufficiali, facendo seguito alle celebrazioni di ieri. Nel corso della clip, caratterizzata dalle immagini che hanno segnato gli ultimi tredici anni di gestione, emergono anche le parole di Andrea Agnelli che hanno racchiuso l'esperienza al timone della società: "Oltre ad amare ed avere sempre amato i colori di questo club, mi sono sempre impegnato al massimo delle mie possibilità per ottenere i risultati che abbiamo ottenuto dentro e fuori dal campo. Sono stati degli anni straordinari in cui ho avuto l’onore di presiedere questa società".