Juventus, Danilo parla da leader: un post da capitano

Con un suo gol all'Udinese aveva permesso alla Juventus di presentarsi allo scontro diretto con il Napoli da seria candidata al ruolo di antagonista degli azzurri. Quella al "Maradona" è stata, però, una notte da dimenticare per la Juventus, che ha perso 5-1 e non ha potuto fare altro che raccogliere i cocci per provare a rimetterli insieme a partire dal successivo appuntamento in calendario. In Coppa Italia contro il Monza ci ha pensato Federico Chiesa, dopo le reti di Kean e Valoti, a firmare la qualificazione ai quarti di finale dove ci sarà la Lazio sulla strada per la semifinale. Ma ora torna il campionato. L'Atalanta e lo stesso Monza permetteranno di capipre se la proverbiale "nuttata" è davvero passata.