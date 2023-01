Juve, Rabiot dolorante, Allegri valuta le alternative

Dopo aver riposato nella gara di Coppa Italia di giovedì sera vinta dalla Juve contro il Monza , Adrien Rabiot continua a sentire dolore al retto femorale e rimane in forse per la partita di campionato di domenica contro l’ Atalanta . Il tecnico Massimiliano Allegri sta valutando le alternative: possibile l’utilizzo di uno tra Fagioli e Miretti , che hanno figurato molto bene in Coppa Italia . L’altra opzione è quella di spostare Locatelli nel ruolo di mezzala inserendo Paredes .

Domani parla Allegri alle 12 e poi allenamento pomeridiano

La squadra ha da poco terminato la seduta di allenamento. Il sito ufficiale della società aggiorna sulla situazione: “Il gruppo si è ritrovato al mattino per focalizzarsi sul faccia a faccia con gli orobici. Scarico per chi è sceso in campo contro il Monza, possesso palla, esercitazioni per la costruzione del gioco e partita finale per gli altri”. Domani, vigilia di Juventus - Atalanta, conferenza stampa di mister Allegri alle ore 12 e a seguire allenamento pomeridiano.