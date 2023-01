Marchisio infuriato: "Sulle plusvalenze colpita solo la Juventus, ma le fanno tutte le società"

I commenti dei tifosi

Sotto al post Instagram pubblicato da Marchisio solo oltre cinque mila i commenti dei tifosi, non solo juventini. "Mi dispiace se i ladri siete voi e non le altre squadre", scrive qualcuno, "Risorgeremo come sempre...la nostra storia il nostro stile è invincibile...torneremo più forti di prima", promette qualcun altro. Altri invocano una nuovo 2006: "The new calciopoli. Come sempre due pesi e due misure", diversi invece vanno all'attacco con "Siete stati graziati e avete anche il coraggio di lamentarvi" o "Ora scrivi la definizione di plusvalenza fittizia che porta al falso in bilancio!!! Comunque bravo, sai usare google!!!".