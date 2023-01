La Juve e il caso Europa League: fuori dalle coppe europee?

L’inchiesta di Nyon e la licenza Uefa

Lo scorso 1° dicembre l’Uefa - attraverso la Prima Camera del Club Financial Control Body (CFCB) - ha aperto un’inchiesta sulla Juventus «per potenziali violazioni delle norme sulle licenze per club e sul Fair Play Finanziario» per valutare se le vicende italiane hanno potenziali conseguenze a livello europeo. Per la partecipazione alle competizioni continentali serve ottenere la “Licenza Uefa” dalla propria Federazione. Nyon verificherà se tale licenza è stata guadagnata in modo fraudolento, presentando dati, documenti o bilanci alterati o non rispondenti al vero. Con la Uefa, tra l’altro, il club bianconero aveva concluso nell’agosto 2022 un accordo transattivo - il “settlement agreement” - che prevedeva il pagamento di un importo pari a 3,5 milioni per compensare lo scostamento di bilancio nel periodo 2019-2022. Nel caso l’indagine di Nyon accertasse violazioni, la Juve incorrerebbe in sanzioni che hanno un range ampio: dalla multa all’esclusione dalle coppe, anche per un periodo lungo. L’incubo, insomma, potrebbe non avere fine.