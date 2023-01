Cosa succede alla Juve adesso? Tutti i passaggi dopo il -15

TORINO - Doccia gelata ieri sera per la Juventus: il club bianconero è stato penalizzato di 15 punti per l'inchiesta sulle plusvalenze. La nuova società dovrà adesso affrontare la sentenza della Corte d'Appello Figc, da vedere se la nuova dirigenza attenderà il ricorso oppure interverrà alla ricerca di un sostituo del ds Cherubini, inibito per 16 mesi. Un terremoto quello in casa bianconera che non potrà non avere riflessi anche sulla parte sportiva, con la banda di Allegri che dovrà cercare di concentrarsi solo sugli aspetti di campo. Per quanto riguarda la questione dirigenziale, spinosa risulta la pratica di Federico Cherubini, il ds inibito per un anno e quattro mesi. Uomo di fiducia di Allegri, a lui era stata affidata la gestione sportiva dopo le dimissioni della vecchia dirigenza. La Juventus dovrà dunque risolvere anche questo problema: attendere l'esito del ricorso o trovare subito un sostituto?