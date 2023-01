Ancelotti: “Juve penalizzata? Ho la mia opinione ma...”

"Non commento questioni che sono nei tribunali"

“Non voglio commentare una cosa che è nei tribunali. Ho la mia opinione, ma non la dirò”, ha detto Ancelotti, in conferenza stampa, rispondendo poi alle altre domande riguardo alla sfida di campionato che il Real Madrid affronterà domani contro l’Athletic Bilbao, diciottesimo turno di Liga: “La nostra reazione è stata molto buona contro il Villarreal in Coppa del Re, ma abbiamo valutato tutto per non ripetere gli errori. Domani sarà una partita complicata, ma non possiamo sbagliare come nelle ultime partite”.