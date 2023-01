Juve, l’urlo del capitano. Bonucci su Instagram infiamma i tifosi

Il capitano della Juve, Leonardo Bonucci, pubblica una storia su Instagram che subito infiamma i tifosi e in pochi minuti diventa virale, commentando la sentenza di penalizzazione del club rispetto al caso plusvalenze, che ha già scatenato moltissime reazioni: quindici punti in meno in classifica che fanno balzare la squadra dal terzo al decimo posto.