Sentenza Juve, come funziona il ricorso: perché non può esserci uno sconto di penalizzazione

Dopo l'ufficilità della penalizzazione di 15 punti in classifica , la Juventus ha immediatamente annunciato il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni . Ecco tutto quello che c'è da sapere in merito.

Juve, come funziona il ricorso al Coni

Entro 10 giorni dalla sentenza, la Corte d’Appello della Figc pubblicherà le motivazioni che hanno portato alla decisione. Da quel momento il club bianconero avrà un mese per appellarsi al Collegio di Garanzia del Coni, ultimo grado della giustizia sportiva. Questo ente non potrà modificare la sanzione, ma valuterà semplicemente se si sono verificati dei vizi di forma. Niente riduzione dei 15 punti di penalizzazione in classifica quindi, che potranno essere solo annullati del tutto o confermati a pieno. A quel punto la Juventus potrebbe ancora rivolgersi solo al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio e al Consiglio di Stato.