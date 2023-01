Juve, “chiamata alle armi” sui social: lo Stadium sarà una bolgia

La “chiamata alle armi” è partita sui social e questa sera per il match di campionato contro l’ Atalanta , lo Juventus Stadium sarà una bolgia. Sono centinaia i messaggi di orgoglio da parte dei tifosi, che chiamano la squadra a una pronta reazione dopo la sentenza di venerdì, che ha penalizzato il club bianconero con quindici punti in meno in classifica per il caso plusvalenze, facendolo scivolare dal terzo al decimo posto.

"È il nostro anno zero". "Tirate fuori la grinta"

Con la seria prospettiva di non partecipare alle Coppe Europee, i tifosi comunque non si arrendono: “È il nostro anno zero”, scrive un sostenitore, mentre un altro aggiunge: “Vogliamo vedere il sangue negli occhi, la grinta che sinora non c’è mai stata”. I gruppi si stanno organizzando per le coreografie, ma c’è anche una sparuta minoranza che invita a non entrare per protesta: “Da qui in poi saranno tutte amichevoli e se anche tornassimo in Europa, ci condannerebbero ancora”.