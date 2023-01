Juve, il messaggio poetico della moglie di Bonucci

“Il carisma non si declassa”

Attraverso un messaggio poetico, la moglie di Bonucci, che su Instagram ha 250mila followers, inquadra così il difficile momento dei bianconeri: “Non è la bellezza. Non è la forza, e nemmeno la storia. Non è la fragilità come non è l’invincibilità. Non è l’infallibilità. Non è la presunzione come non è la perfezione. Il carisma è ascendente e non è coerente. Il carisma non si declassa, non si impolvera, non si inquina. Il Carisma è ieri, oggi, domani”.