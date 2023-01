Juve, prime mosse del nuovo CdA: promosso il dirigente Calvo

Prime mosse da parte del nuovo consiglio di amministrazione della Juventus . Il sito ufficiale della società comunica che Francesco Calvo , già Chief of Staff della società, è stato promosso a Chief Football Officer, a riporto del Chief Executive Officer, Maurizio Scanavino , che nei giorni scorsi ha parlato delle future strategie . Al Chief Football Officer riporteranno il Football Director, Federico Cherubini , il Women’s Football Director, Stefano Braghin , e l’Head of Football Operations, Paolo Morganti .

Ha studiato alla Bocconi, esperienze anche alla Roma e al Barcellona

“Sulla base delle informazioni disponibili - riporta il sito della Juve - Francesco Calvo non risulta essere titolare di azioni Juventus alla data odierna”. Francesco Calvo ha studiato Business Administration all’Università Commerciale Luigi Bocconi e ha conseguito un Master in Strategic Marketing nel 2002 alla Profingest Management School. Ha intrapreso il proprio percorso professionale nel 2004 in Philip Morris International, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità sino al 2011, quando è stato promosso alla posizione di Director Event Marketing. Nell’ottobre del 2011 è entrato nel mondo del calcio quale Commercial Director della Juventus, dove nel 2014 è stato promosso Chief Revenue Officer. Dal 2015 al 2018 ha rivestito il medesimo incarico di Chief Revenue Officer presso il Barcellona, sino ad approdare alla Roma quale Chief Revenue Officer prima e Chief Operating Officer poi. È quindi ritornato alla Juventus quale Chief of Staff, a riporto del Chief Executive Officer.