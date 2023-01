Juve, la carica di Locatelli: “Questa situazione ci ha unito”

Dopo il match pareggiato per 3-3 contro l’Atalanta, ha parlato anche Manuel Locatelli: “Queste sono situazioni che ci toccano, inutile nasconderlo. Ma noi possiamo fare solo una cosa: rispondere sul campo, dare tutto per questa maglia, rispettare i tifosi e cercare di fare più punti possibile. Il resto non possiamo far nulla. È chiaro che ci siamo uniti ancora di più perché nei momenti difficili si vedono gli uomini. Stasera abbiamo avuto l’atteggiamento giusto e credo che bisogna ripartire da qui”.