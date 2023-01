Juve, la singolare spiegazione di Allegri sull’errore di Szczesny contro l'Atalanta

L'incontro di ieri tra Juventus e Atalanta si è aperto con il vantaggio bergamasco firmato da Lookman dopo soli quattro minuti di gioco. Una marcatura favorita da un errore di Szczesny che non è riuscito a respingere una conclusione non irresistibile, indirizzata sul primo palo. Nel post-gara, Allegri ha spiegato in maniera singolare quanto accaduto al suo portiere: "Szczesny un errore così non la farà mai più, aveva tanta tensione addosso perché è un ragazzo sensibile". Probabile il rimando a quanto accaduto alla Juventus in settimana, colpita da un provvedimento di quindici punti di penalizzazione in seguito al caso plusvalenze.