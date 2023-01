Juve, la linea di Elkann. Torna un uomo che aveva fatto fuori Agnelli

TORINO - È Maurizio Scanavino a parlare prima di Juventus-Atalanta. E parla di tutto, almeno di tutto ciò che conta in questo momento. «Innanzitutto, a nome di tutta la società, voglio prendere le distanze da quegli pseudo tifosi che hanno utilizzato un linguaggio di odio e di minaccia nei confronti della Figc, di Gravina e la sua famiglia, del procuratore Chinè», spiega l'ad bianconero. Che poi passa subito all'attacco, ribadendo i concetti già espressi a caldo dal club dopo la pesantissima e storica sentenza della Corte d'Appello Federale: «Noi sosterremo con forza la nostra difesa, ma con competenza, professionalità e rispetto nelle sedi opportune. La sentenza è ingiusta e iniqua, aspettiamo le motivazioni ma sicuramente faremo appello al Collegio di Garanzia del Coni per sostenere le nostre posizioni che sono solide, chiare e sono già state accettate nel percorso ordinario. Crediamo di averne anche altre e continueremo su questo percorso». Lancia anche un monito più ampio, Scanavino: «Non solo noi crediamo che la sentenza sia ingiusta. Ho apprezzato i commenti dei tifosi di altre squadre, di personaggi che partecipano a programmi tv, che comprendono l'assurdità di questa decisione sommaria e ingiusta. Questo crea preoccupazione perché quello che succede alla Juve può succedere anche ad altri». Inutile ora fare previsioni: «Dobbiamo essere pronti a tutto, inutile essere ottimisti o pessimisti. Bisogna essere preparati, pronti e determinati, non ci aspettavamo che si potesse arrivare a questa dimensione ma eravamo pronti, faremo bene per quello che ci aspetta. Abbiamo un pool di avvocati preparati e capaci, porteremo avanti i nostri elementi a sostegno delle nostre convinzioni».

Le mosse Intanto ieri è stato ufficializzato un riassetto societario importante, con la nomina di Francesco Calvo a chief football officer: sarà lui il nuovo capo dell'area sportiva al fianco dello stesso Scanavino. Ieri allo Stadium, dove c’era anche John Elkann, i due erano già seduti uno accanto all’atro. Tornando ai ruoli societari, poi, dovrebbe essere Giovanni Manna il ds da indicare in Figc, consdiderando l'inibizione a Federico Cherubini che pure mantiene la carica interna. Così Scanavino spiega la ristrutturazione bianconera, specialmente in ambito di mercato: «Cherubini è un ds, ha diverse mansioni ma è inibito dal fare tante attività tra cui il mercato. Abbiamo reagito immediatamente, ho trovato grande compattezza. Abbiamo nominato Calvo, persona nota nel mondo del calcio con grande esperienza maturata sia in Italia con Roma e Juventus che all'estero nel Barcellona, oltre che in una multinazionale come Philip Morris. Sul mercato mi aiuterà direttamente insieme a Manna che ha grande competenza in materia». Il futuro può aspettare: «Diciamo che questa è una fase molto particolare, dobbiamo essere molto lucidi, darci delle priorità, abbiamo una situazione nell'area sportiva estremamente chiara, solida e serena. Quindi ci aspettiamo che arrivino anche parecchi punti dal campo, in questo momento è importante mantenere una certa disciplina, un certo ordine. E poi superate queste fasi ci sarà una fase due e vedremo quali saranno le condizioni».