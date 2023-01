Moratti: “Juventus e plusvalenze? Ecco il mio pensiero”

“Juventus? Sicuramente non è un anno positivo per loro". Lo ha detto Massimo Moratti, storico patron dell'Inter, presidente dello storico triplete del 2010. Le sue considerazioni nei giorni del caos per la sentenza sulle plusvalenze coi 15 punti di penalizzazione per la squadra di Allegri. Moratti sull'argomento ha preferito glissare solo in parte. Queste le sue parole rilasciate a Kiss Kiss Napoli: "Caso plusvalenze? Non mi piace commentare la cosa, la trovo abbastanza pericolosa. Devo dire che è abbastanza normale che una società quotata in borsa debba essere particolarmente attenta”.