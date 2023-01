"Un talento della Juve è finito nel mirino del Benfica"

Il Benfica è fortemente interessato a Kenan Yildiz, talento della Juventus, classe 2005, al momento in forza alla Primavera di Montero. Il trequartista di nazionalità turca è arrivato la scorsa estate a Torino, dopo la scadenza del contratto che lo legava al Bayern Monaco. Il club bianconero ha vinto la concorrenza del Barcellona, ottenendo il cartellino di un prospetto molto interessante che sta disputando un ottimo campionato con la maglia della Juventus, mettendo a segno dieci reti tra campionato e Youth League. Non solo Primavera, Yildiz ha anche esordito con la Juventus Next Gen. Insomma, è un profilo che piace molto a Roger Schmidt che vorrebbe portarlo al Benfica. Come riferisce Marca, il club portoghese vorrebbe sfruttare il momento di debolezza della Juve per tentare un affondo concreto per Yildiz, considerato che il calciatore ha il contratto che scadrà nel 2025.