Moggi e lo show all'assemblea dei soci della Juve: l'incredibile retroscena

"Se è vero che è stato riaperto il caso plusvalenze perché pensano di aver trovato elementi nuovi, è altrettanto vero che bisognerebbe riaprire Calciopoli, una ferita che non si rimargina ancora ne per noi ne per la Juventus". Con queste parole Luciano Moggi diventò uno dei protagonisti dell'assemblea dei soci della Juventus, svoltasi a Torino il 27 dicembre scorso. L'ex direttore generale dei bianconeri (che lasciò il club nel 2006 dopo il coinvolgimento nel processo di Calciopoli) difese la società guidata da Agnelli, tra gli applausi dei presenti.