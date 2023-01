Pogba critica Cuadrado negli spogliatoi della Juve: il video social è virale

In attesa di debuttare per la seconda volta con la maglia della Juventus , Paul Pogba si sta rendendo protagonista all'interno dello spogliatoio bianconero. Al termine dell'allemento odierno, il francese ha infatti ingaggiato un simpatico siparietto con Juan Cuadrado .

Juve, Pogba critica Cuadrado

Pogba ha ripreso Juan Cuadrado negli spogliatoi per mostrare ai propri follower su Instagram il look dell'esterno colombiano. In particolare l'ex United si è concentrato sulle nuove scarpe del compagno, ridendo di gusto per la discutibile scelta. Una scena che testimonia grande sintonia ed allegria all'interno dello spogliatoio bianconero a pochi giorni dalla pesante sentenza inflitta dalla FIGC sul caso plusvalenze.