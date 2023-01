Juve, due bianconeri nella top 100 dei migliori al mondo

Ci sono anche due calciatori bianconeri nella classifica, stilata dal Guardian, dei cento migliori calciatori al mondo nel 2022: si tratta di Angel Di Maria e di Dusan Vlahovic. Il primo è stato inserito al 38^ posto ed è dietro, se si prendono in considerazione soltanto i calciatori della serie A, ai milanisti Leao (23^) e Giroud (30^). Di Maria, come noto, è passato alla Juve nella scorsa estate e a dicembre ha vinto in Qatar il Mondiale con l'Argentina. 66^ posizione, invece, per Vlahovic. L'infortunio ha minato il finale di 2022 della punta bianconera, ma rappresenta un prospetto di grande valore, tra i migliori dei maggiori campionati, tant'è che molti club europei sono attirati dal suo cartellino dopo le recenti problematiche in casa Juve.