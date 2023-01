La Juve rischia la B? Il gesto delle agenzie di scommesse che preoccupa i tifosi

I recenti scandali che hanno coinvolto la Juventus hanno indotto le maggiori agenzie di scomesse a sospendere le quote relative a una eventuale retrocessione del club in serie B. Dopo la penalizzazione di quindici punti in classifica per il caso relativo alle plusvalenze, il club bianconero attende il verdetto per la "manovre" effettuate sugli stipendi, per le quali rischiano anche i calciatori firmatari. La richiesta di una proroga di quaranta giorni da parte della Procura Figc ha spinto le agenzie a eliminare le giocate a scopo precauzionale, visto che le quote di un possibile declassamento della Juventus in serie B sono altissime, con il rischio di perdite corpose nei pagamenti. Si tratta di un pericolo "drastico" per il club, ma non più fantasioso qualora fossero identificate violazioni del regolamento così gravi da portare a provvidementi di questa portata.