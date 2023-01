Giornata della Memoria, l'iniziativa della Juve con i ragazzi del J|Collage

La Juventus ha celebrato la giornata della memoria attraverso una iniziativa promossa con gli alunni e le alunne delle classi prime e quinte del J|Collage. Gli studenti, si sono recati al Museo Diffuso della Resistenza della Deportazione della Guerra dei Diritti e della Libertà: un luogo non convenzionale che attraverso linguaggi espositivi originali e innovativi diffonde la memoria, la storia e i valori della Resistenza facendo riflettere sul presente. La memoria della storia - ha riportato il club in una nota - "è il solo modo per capire meglio il presente. Questo è il principio che ispira una ricorrenza fondamentale come la Giornata della Memoria, al fine di onorare la memoria delle vittime dell'Olocausto". L'iniziativa è stata intrapresa con l'obiettivo di responsabilizzare le giovani generazioni su temi come la comprensione di fenomeni come l’odio e la discriminazione. Un’occasione unica - conclude la nota - "per ricordare, sensibilizzare e tenere bene a mente che tragedie come l’Olocausto sono frammenti della nostra identità e pertanto devono essere ben presenti non solo oggi, ma anche e soprattutto ogni giorno dell’anno".