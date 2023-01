Di Maria e la decisione sul futuro: “C’è una cosa che ho notato alla Juve”

Angel Di Maria ha concesso una lunga intervista al media argentino “Diario Olé”, dove ha parlato della recente vittoria ai Mondiali in Qatar, del suo futuro con la Selección, della carica motivazionale di Messi, dei suoi giovani compagni e del suo nuovo tatuaggio celebrativo. In particolare, Di Maria ha lanciato un vero e proprio endorsement nei confronti di Soulé, che come lui gioca nella Juve: “Penso che la Selección abbia una generazione futura incredibile. I ragazzi che hanno vinto questo Mondiale sono giovani, sanno cos’è la maglia dell’Argentina. Hanno rappresentato la Nazionale come devono rappresentarla e se guardi tra i giovani ci sono giocatori come Mati Soulé o Garnacho. Ci sono giocatori che sono da molti anni in Nazionale e sono impressionanti”.